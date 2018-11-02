Merkezefendi'de zabıta kantin denetimlerini arttırdı

Okullarda öğrencilerin uğrak yeri olan kantinler, sıkı denetim altında tutuluyor.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisindeki okulların kantinlerini denetlemeye devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte kantinlerdeki denetimler de sıklaştı. İlçede bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde, çocukların sürekli olarak alışveriş yaptıkları kantinler Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, gıda maddelerinin son tüketim tarihi, hijyen ve çalıştırma ruhsatlarının kontrolü yapılıyor. Şu ana kadar yapılan kontrollerde herhangi bir problem ile karşılaşılmazken iş yeri sahipleri kurallar ve kanunlar kapsamında uyarılıyor.

Denetimlerin ara verilmeden devam edeceğini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin sağlığı ile ilgili konularda hassas davranıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için son derece önemli. Öğrencilerimiz sağlıklı bir ortamda, son kullanma tarihi geçmemiş ürünler tüketebilsin diye denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Gerçekleştirilen denetimlerde şu an için herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. İşletmecilerimize göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.