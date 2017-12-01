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01 Aralık 2017 17:23

Merkezefendi’den engelli spor kulüplerine malzeme yardımı

Merkezefendi Belediyesi, engelli spor kulüplerine ve sporculara malzeme desteğinde bulunuldu.

Merkezefendi’den engelli spor kulüplerine malzeme yardımı

01 Aralık 2017 17:23


Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli spor kulüplerine ve sporculara malzeme desteğinde bulunuldu. Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonunda düzenlenen törene Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve engelli spor kulüplerinin sporcuları ve antrenörleri katıldı.


Tören İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu mehteran takımının gösterisiyle başladı. Ardından da ampute futbol takımı, gösteri maçı yaptı. Sonrasında ise tören programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Belki yarın biz de engelli olacağız. Bu kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, ablalarımız, hayatlarını nasıl daha iyi devam ettirebilir, onun gayreti içerisinde olalım” dedi.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise, Merkezefendi ilçesinin Türkiye’ye örnek gösterildiğini söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak hem spora hem de sporcuya daima desteğimiz devam edecek. Merkezefendimiz, engelli çocuklarımız için devletimizin sağladığı imkânlar ve okullar açısından sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye’de örnek gösterilen bir ilçe konumunda. Biraz önce gördük. Mehter takımımız İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulumuzdan buraya gelip güzel bir gösteri yaptılar. Bunun yanında anaokulundan tutun ilkokuluna, işitme engelliler okulundan, görme engelliler okuluna kadar her kategoride Merkezefendimizde engelli okullarımız var. En başta hükümetimize, daha sonra Denizlimizin kabinedeki temsilcisi Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’ye, Valimize, Kaymakamımıza ve bu işleri organize eden İl Milli Eğitim Müdürümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum.”




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