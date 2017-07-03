Merkezefendili çocuklar kulaç atmaya başladı

Bugün itibariyle başlayan yüzme kurslarında çocuklar, serin sularda kulaç atarak hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Merkezefendi Belediyesi’nin yaz sıcaklarında 6-13 yaş arası Merkezefendili çocukların serinlemesine vesile olmak ve yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ‘Yüzme öğreniyoruz, birlikte eğleniyoruz’ projesinin bu yıl 3’üncüsü düzenleniyor. Bu çerçevede Merkezefendi ilçesinde bulunan ‘Kâtip Çelebi İlkokulu, Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu, Ahmet Yesevi Anadolu İ.H.L, Hacı Ahmet Paralı İlkokulu, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu, Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu, Mükerrem Mehmet Eke İlkokulu, Üçler İlkokulu, Kazım Kaynak Anadolu Lisesi, Namık Kemal Ortaokulu, Arif Yalınkaya İlkokulu’nun bahçelerine portatif yüzme havuzu kuruldu.

“İlgi oldukça fazla”

Havuzların 1 Haziran tarihinden itibaren kayıtlarının alınmasıyla beraber Merkezefendililer, bu yılda oldukça yoğun ilgi gösterdi. Çocukların yüzme için gerekli olan bone, havlu ve çantaları Merkezefendi Belediyesi tarafından veriliyor. Kayıtların ardından Merkezefendili çocuklar bugün havuzlarda yüzmeye başladı. Uzman yüzme öğretmenleri ile birlikte her gün verilen eğitimlerde çocuklar, sağlıklı bir yaşam için kulaç atıyor ve serin sularda hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yüzme kurslarının ilk gününde çocukları ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, çocuklar ve aileleriyle birlikte ayaküstü sohbet ettikten sonra çocukların yüzme için gerekli olan malzemelerini verdi. Yüzme eğitimlerinin ‘Yüzme öğreniyoruz, birlikte eğleniyoruz’ projesi çerçevesinde bu yıl 3’üncüsünün düzenlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Bu sabah ilk olarak Arif Yalınkaya İlkokulu’nda ilk seanstaki çocuklarımızla startımızı vermiş bulunuyoruz. Projemiz neticesinde Merkezefendi sınırları içerisindeki 12 okula kurduğumuz yurt dışından getirdiğimiz portatif havuzlarımızda 6 bin öğrencimize inşallah yüzme eğitimi vereceğiz. Hafta içinden başlayarak Cumartesi günü de dahil olmak üzere 6 gün boyunca eğitimlerimiz olacak. Çocuklarımızın ve ailelerinin yol sıkıntısı yaşamaması adına stratejik anlamda belirlediğimiz okullara kurduğumuz havuzlarımızda kavurucu sıcaklarda çocuklarımız serinleme imkânı bulacak. Burada hem eğlenecek, hem de yüzme öğrenecekler” dedi.