Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 18:28

Merkezefendili kadınlar pilates yapıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde verilen ücretsiz pilates kurslarında ilçede bulunan kadınlar düzenli olarak pilates yapıyor.

Merkezefendili kadınlar pilates yapıyor

06 Temmuz 2018 18:28


Denizli’nin merkez ilçe belediyelerinden Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Merkezefendililer tarafından ilgi görüyor. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde her yaştan Merkezefendili’ye verilen ücretsiz kurslara binlerce sporsever katılıyor. Bu çerçevede spor eğitim merkezinde şimdi de ücretsiz olarak pilates kursu başlatıldı. Merkezefendili kadınlar her gün saat 13.00 ile 14.00 arasında Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde pilates yaparak, hem bir sportif faaliyette bulunuyor hem de stres atıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç