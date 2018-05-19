Merkezefendililer mahalle iftarlarında buluşmaya devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, iftar sofralarına Şemikler ve Akçeşme Mahallelerinde devam etti. 2 mahallenin bir araya geldiği iftar yemeğine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen ve vatandaşlar katıldı. İftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. iftar sonrası bir konuşma yapan Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak önceki gün Sümer Mahallesindeydik. Bugünde Şemikler ve Akçeşme mahallelerimizin ortasında sizlerle beraber güzel bir iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler Merkezefendi’de huzurun ve mutluluğun adresi olarak inşallah bu güzelliklerimizi hep artırarak devam edelim. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde Ramazan ayının bu güzelliklerini hep birlikte yaşayalım. İnşallah Rabbim en kısa süre içerisinde oruçlarımızı tuttuktan sonra bizleri Kadir Gecesi’ne ulaştırsın. Daha sonra da tüm Müslümanların bayramı olan Ramazan Bayramı’nı hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde, güzellik içerisinde idrak edelim diyorum” dedi.