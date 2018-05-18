Merkezefendililer Ramazan’da iftar sofralarında buluşacak

Ramazan ayının üçüncü gününde Sümer Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkezefendi Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede gönül sofraları kuruyor, Merkezefendililer iftar yemeklerinde bir araya geliyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlar oruç açıyor. Bu çerçevede, iftar sofrası Sümer Kapalı Pazaryeri’nde kuruldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, AK Parti Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Başkan Subaşıoğlu vatandaşlar ile tek tek selamlaştı, hayırlı Ramazanlar diledi.

İftar sonrası bir açıklama yapan ve Ramazan ayının birlik, beraberlik duygularını pekiştirilmesi noktasında önemine vurgu yapan Başkan Subaşıoğlu:

“Rabbim bizleri birlik ve beraberlik içinde nice güzel Ramazan günlerine ulaştırsın. Merkezefendi Belediyesi olarak bu sene ilk defa Sümer Mahallemizde bu büyük iftar programımızı başlattık. Hem bugün bu pazaryerimizin açılışını yapıyoruz. Bu güzel Ramazan gününde, Ramazanın bereketiyle ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir ilgi gösterdiniz. Bu yemekte bizlerle birlikte oldunuz. Allah’tan niyaz ediyorum ki; öncelikle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne inşallah bizleri ulaştırsın. Sonra da Ramazan Bayramı’na hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlikle, sağlıkla, mutlulukla, huzurla bizleri ulaştırsın.”