Merkezefendililer tarihe yolculuk yapacak

’sü düzenlenen ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ projesi kaldığı yerden devam ediyor. 45 yaş ve üzeri Merkezefendililerin faydalanabildiği projenin bu yıl içindeki 2.turunu bu akşam Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu uğurlayacak.

Merkezefendi Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden biri olan “Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk” gezisi kaldığı yerden devam ediyor. Bu dönemin sonu itibariyle yaklaşık 20 bin kişi projeden yararlanmış olacak. Merkezefendi’de oturan 45 yaş ve üzeri vatandaşların faydalanabildiği projede 2018 yılının 2. turu Cumartesi akşamı yola çıkıyor. Kafileyi Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu uğurlayacak. Sabahın ilk saatlerinde Bursa’ya varacak olan Merkezefendi kafilesi, ilk olarak Bursa Ulucami’nde sabah namazını kılacak. Ardından da Emir Sultan Türbesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerini ziyaret edecek. Kafile daha sonra otele yerleşecek.

Merkezefendi kafilesi, sabahın erken saatlerinde ise Çanakkale’ye geçecek. Kafile, rehber eşliğinde Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı, Sahra Hastaneleri Şehitlikleri, Yahya Çavuş ve Şehitler Anıtı, Kanlısırt Tepesi, 57. Alay, Conkbayırı’nı ziyaret edecek. Daha sonra akşam yemeğini Çanakkale Boğazı tekne turu eşliğinde yiyecek olan kafile Aynalı Çarşı’yı ziyaret edecek ve Denizli’ye doğru yola çıkacak.

“Bizler için çok önemli”

Gezi programı ile ilgili konuşan Başkan Subaşıoğlu, tarihi değeri taşıyan yerlerin gelecek nesillere aktarılması için gezinin önemli bir fırsat olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Bursa ve Çanakkale gezimize yaz aylarından dolayı bir süre ara vermiştik. Şimdi ise 2. tura başlıyoruz. Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Bursa ile Çanakkale destanının yazıldığı tepeleri yerinde görmek ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak bizler için çok önemli. Bu çerçevede vatandaşlarımızı Bursa’ya ve Çanakkale’ye götürüyoruz. Şimdiden ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ gezisine katılacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.”