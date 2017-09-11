Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 17:48

Merkezefendi’nin ‘tarihe yolculuk’ projesi kaldığı yerden sürüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ projesi devam ediyor.

Merkezefendi’nin ‘tarihe yolculuk’ projesi kaldığı yerden sürüyor

11 Eylül 2017 17:48


Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe sınırların içinde yaşayan 50 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik düzenlediği Bursa ve Çanakkale gezileri sürüyor. 2017 yılının 2.turu yarın akşam yola çıkacak olan kafile ile başlıyor. Sabaha karşı Bursa’ya varacak olan Merkezefendi kafilesi, ilk olarak Bursa Ulucami’nde sabah namazını kılacak. Ardından da Emir Sultan Türbesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerini ziyaret edecek. Gün içinde Bursa’nın derin tarihi izlerini gezecek olan kafile, akşam otele yerleşecek.


Merkezefendi kafilesi, sabahın erken saatlerinde ise Çanakkale’ye geçecek. Kafile, rehber eşliğinde Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı, Sahra Hastaneleri Şehitlikleri, Yahya Çavuş ve Şehitler Anıtı, Kanlısırt Tepesi, 57. Alay, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı’yı ziyaret edecek. Büyük kahramanlık öykülerinin sahne aldığı ve dünya tarihine geçen bir destanın yazıldığı Çanakkale’de atalarına dua edecek. Çanakkale’de yazılan destanı bütün duyguları ile yaşayacak olan kafile aynı akşam Denizli’ye yola çıkacak.


Gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Bursa ve Çanakkale, Türk tarihi açısından oldukça önemli olan iki şehrimiz. Bu şehirlerdeki tarihi izleri ve yazılan destanları gelecek kuşaklara aktarmak bizler için çok önemli. Bu çerçevede vatandaşlarımızı Bursa’ya ve Çanakkale’ye götürüyoruz. Şimdiden ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ gezisine katılacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç