Merkezefendi’nin ‘tarihe yolculuk’ projesi kaldığı yerden sürüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe sınırların içinde yaşayan 50 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik düzenlediği Bursa ve Çanakkale gezileri sürüyor. 2017 yılının 2.turu yarın akşam yola çıkacak olan kafile ile başlıyor. Sabaha karşı Bursa’ya varacak olan Merkezefendi kafilesi, ilk olarak Bursa Ulucami’nde sabah namazını kılacak. Ardından da Emir Sultan Türbesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerini ziyaret edecek. Gün içinde Bursa’nın derin tarihi izlerini gezecek olan kafile, akşam otele yerleşecek.

Merkezefendi kafilesi, sabahın erken saatlerinde ise Çanakkale’ye geçecek. Kafile, rehber eşliğinde Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı, Sahra Hastaneleri Şehitlikleri, Yahya Çavuş ve Şehitler Anıtı, Kanlısırt Tepesi, 57. Alay, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı’yı ziyaret edecek. Büyük kahramanlık öykülerinin sahne aldığı ve dünya tarihine geçen bir destanın yazıldığı Çanakkale’de atalarına dua edecek. Çanakkale’de yazılan destanı bütün duyguları ile yaşayacak olan kafile aynı akşam Denizli’ye yola çıkacak.

Gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Bursa ve Çanakkale, Türk tarihi açısından oldukça önemli olan iki şehrimiz. Bu şehirlerdeki tarihi izleri ve yazılan destanları gelecek kuşaklara aktarmak bizler için çok önemli. Bu çerçevede vatandaşlarımızı Bursa’ya ve Çanakkale’ye götürüyoruz. Şimdiden ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ gezisine katılacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.