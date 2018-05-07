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07 Mayıs 2018 15:21

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

Denizli’nin Honaz İlçesi’nde mermer ocağında çalışan işçi mermer bloğunun çökmesi ile 5 metre yükseklikten düştü.

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

07 Mayıs 2018 15:21


Denizli’nin Honaz İlçesindeki bir mermer ocağında çalışan 49 yaşındaki Fikret Akyüz, ayağının altındaki mermer bloğun kırılmasıyla 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayı fark eden iş arkadaşları hemen düşen işçinin yardıma koştu. İşçi için itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri titiz bir çalışma sonrası yaralı işçiyi düştüğü yerden çıkardı ve ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı, bacağında kırıkların olduğu öğrenildi.




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