Meşale yürüyüşü ile başlayan spor oyunlarında Sinan Akçıl sürprizi

Spor oyunlarının ilk gecesinde ünlü sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı.

Denizli’nin Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları’nın açılışı, Pamukkale Üniversitesi kavşağından başlayan ve yerleşke içindeki oyun alanlarında son bulan kortej yürüyüşüyle yapıldı.

Meşaleler ile gerçekleşen yürüyüş sonrası etkinlik alanında toplanan binlerce kişiye seslenen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, spor ve sporcunun yanında olduklarını belirterek "2’nci Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları’nı çok önemsiyorum. Etkinliğimiz uluslararası boyuta taşındı. Yoğun katılımla gerçekleştireceğiz. Spora önem veriyoruz ve her zaman destek olacağız. Ben organizasyonumuzun başarılı ve güzel geçmesini diliyorum" dedi.

Spor oyunlarının ilk gününde düzenlenen panel ile gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik katılımcılar, spor hayatlarını anlattı. Gece ise ünlü sanatçı Sinan Akçıl konseri ile devam etti. bir birinden güzel şarkılarını seslendiren Sinan Akçıl’e Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin çiçek takdim etti.