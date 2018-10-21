Meslekten ihraç edildi, kendini astı

Denizli'de iki ay önce polis mesleğinden ihraç edilen bir kişi, evinde kendini asarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, başka bir ilde polis memurluğu yaptığı sonrada insan kaçakçılığı suçuna karışan ve bir süre cezaevinde kaldığı öne sürülen evli bir çocuk babası Kubilay D. (46), 2 ay önce hakkında devam eden insan kaçakçılığı suçundan dolayı polis mesleğinden ihraç edildi. Bahçelievler Mahallesi'nde bunalıma girdiği iddia edilen eski polis memuru Kubilay D., kendini tavana iple asarak intihar etti. Durduoğlu'nun cesedini yakınları buldu. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Kubilay D.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.