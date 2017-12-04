Denizli Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Aydın Karabacakoğlu, uyarıda bulunarak, MR cihazına metal eşya ile girilmesinin hem cihaza, hem sonuçlara, hem de hastaya zarar verebileceğini söyledi.

Denizli Devlet Hastanesi’ne yakını ile giden bir polis memuru hasta MR çekimi sırasında, belinde unuttuğu silahla odaya girince, silah yüksek şiddette manyetik oluşturan MR cihazına yapıştı. Pazar günü gerçekleşen olay sonrası uzman ekip beklenerek, pazar günü olan MR randevuları iptal edildi. Polis sabaha kadar olası bir tehlike yaşanmaması için MR odası önünde nöbet tuttu. Pazartesi günü sabah saatlerinde, hizmet alımı ile kullanılan MR’ın yetkili servis uzmanları, polisin tabancasını yapıştığı yerden çıkartarak, emniyet güçlerine teslim etti. Sabah saatlerinde de randevusu olan vatandaşlar için bir süre MR çekimi yapılamazken, tabancanın yapıştığı yerden çıkarılmasının ardından, MR makinesi tekrar hizmet vermeye başladı.

Denizli Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Aydın Karabacakoğlu, vatandaşların metal eşyaları ile MR cihazına girmesinin sakıncalarını anlattı. Karabacakoğlu metal eşyaların cihazı durdurduğunu, sonuçları etkilediğini ve hastaya da zarar verebildiğini belirterek, "MR radyoloji incelemeler içerisinde en son gelişmiş yöntemlerden bir tanesi. Güçlü manyetik alan ile görüntü elde edilebilen bir yöntem, dolayısıyla manyetik alan içerisinde metalik yapılar ile girilmesi hem görüntüleme sistemini bozmakta, hem de hastalar açısından sıkıntı doğurabilmektedir. Hastalarımızı metalik yapılar ile girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Üzerinde metal varsa zarar vermeyeceği durumlarda alıyoruz. Metalsiz girmelerini istiyoruz. Metalik yapılar ile değerlendirmelerde sıkıntı oluyor. Görüntüler bozuk çıkıyor. Bozuk olan görüntüler ile de ileri derece değerlendirme yapılamıyor. İçeride metalik yapı var ise güçlü manyetik oluşum nedeniyle, metalik yapıyı yerinden oynatabiliyor. Mesela kalbinden kapak operasyonu geçiren hasta, kalp kapaklarının fonksiyonlarının bozulması ya da kalp kapağını yerinden değiştirmesi olayı ile karşılaşabilir. Metal eşyalar, MR cihazını güçlü manyetik alan içerisinde MR’a yapışıp, hareketsiz bırakıyor. Cihazı durduruyor" dedi.