MHP Denizli’de yerel seçim startını verdi

MHP Denizli’de seçim startını Buldan’dan verdi. Başkan Birtürk, yoğun bir katılımın olduğu ilçe parti binasında basın toplantısını düzenleyerek belediye başkan adaylarını açıkladı. Toplantıda konuşan Başkan Birtürk, Denizli’nin her karış toprağını dolaşabilmek, halkla buluşmak için 7 ay öncesinden yola çıktıklarını ifade etti. Başkan Birtürk, “MHP’ye teveccüh her geçen gün artıyor. 2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde iddialıyız. Buldan bizim için önemli ilçelerimizden birisi. O yüzden de ilk adayımızı da buradan açıklamak istedik. Buldan Belediye Başkan adayımız Mustafa Şevik. Kendisinin Buldan ve partimiz için önemli işler yapacağına inanıyoruz. Buldan Belediye Başkanlığını Temel Başbuğ’dan sonra bir dönem nadasa bırakmıştık. Şimdi yeniden yeşerme zamanı. Buldan’ı yeniden alacağımıza ve belediyenin burcuna MHP bayrağını dikeceğimize inanıyorum” dedi.

Başkan Birtürk, konuşmasının ardından alkışlar arasında Şevik’i tanıttı.

Öte yandan, adaylığı açıklayan Şevik’in, 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den (DP) Belediye Başkanı olduğu öğrenildi. Gurbetçi olan Şevik’in, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olduğu öğrenildi.