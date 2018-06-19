24 Haziran seçimleri çalışmalarından özellikle gençlere Diriliş Ertuğrul ve Payitaht dizilerini izleyip izlemediğini soran AK Parti Denizli Milletvekili adayı Hasan Oymak, muhalefetin TRT üzerindeki kötü algı çalışmasının amacının ise bu dizilerin başarısını gölgelemek olduğunu kaydetti. Diriliş Ertuğrul ve Payitaht dizilerinde devletin kimlerle mücadele ettiğini, kimlerin hangi oyunlarla ülkemizi gerilemeye, karanlığa sürüklemeye çalıştığının açıkça sergilendiğine ve doğruların anlatıldığını belirten Oymak, "AK Parti hükümetimiz döneminde başarılı çalışmalara imza atan TRT kurumu 15 Temmuz darbe girişimde şer güçlerin hedefi olmuş ve basılmıştı. Halkımız 15 Temmuz’da kuruma sahip çıkmış ve darbeci hainlerden temizlemişti. Şimdide aynı zihniyet bu kurum üzerinden kötü algı yapmaya çalışmaktadır. Halkımız 15 Temmuzda olduğu gibi şer fikirlere pabuç bırakmayacaktır. TRT özellikle son yıllardaki başarılı yapımları ile ecdadımıza yönelik oyunları, tuzakları, hainlikleri, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht dizileri başta olmak üzere bir çok yapımları ile gençlerimize gerçekleri anlatmaktadır. Bazıları bunlardan rahatsız oldu ki devlet kanalı hakkında ileri geri açıklamalar ile, kötü algı operasyonları yürütmeye çalışıyorlar. " dedi.