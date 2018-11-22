Milli mücadele kahramanı vefatının 87. yıl dönümünde unutulmadı

yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Milli mücadelenin Ege direnişinde Denizli'de ilk kıvılcımı ateşleyen ve vermiş olduğu mücadele ile yalnız Denizli'nin değil tüm Türk milletinin iftihar ettiği din adamı Müftü Ahmet Hulusi Efendi, İlbade Mezarlığındaki kabri başında yad edildi. Anma töreninde Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu ve İncilipınar İmamhatip Ortaokulu öğrencileri ile Ahmet Hulusi Efendi'nin yakınları ve Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu'da katıldı. Anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Tören sonunda konuşan Ahmet Hulusi Efendi'nin yakını Ahmet Müftüler, Hulusi Efendi'nin vermiş olduğu mücadele hakkında büyüklerinden duymuş olduklarını anlatarak yaşamı boyunca dedesi hakkında almış olduğu övgülerden bahsetti.

“Milli değerlerimizi anlatma sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Törende konuşan Kaymakam Balcıoğlu ise programın Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) kapsamında yapıldığını söyledi. Programda yer alan ‘vatanseverlik' ilkesinden yola çıkarak etkinliğinde gerçekleştirildiği aktaran Kaymakam Balcıoğlu, “Ecdadımızın vermiş olduğu mücadele karşısında çok çalışmamız gerektiğinin, gençliğimize ve geleceğimize milli değerlerimizi anlatma sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Öte yandan, Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafından 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 12.15'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Caminde mevlid-i şerif programı icra edilecek.