Milli sporcu kızın antrenörünü tarafından darp edildiği iddiası

Yüzünde morluklar bulunan kızın ailesi darp raporu alarak, durumu yargıya taşıdı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve 8 kez milli takıma seçilerek minikler ve yıldızlar karate şampiyonalarında Türkiye’yi temsil eden Damla S.T.’yi (14) karate eğitmeni D.D.’nin darp ettiği öne sürüldü. İddiaya göre olay, 1 Eylül’de Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda yaşandı. Şampiyona esnasında müsabakaya çıkmaya hazırlanan genç kız ile takım arkadaşlarından M.B.Ö. isimli erkek sporcu moral vermek için sohbet etti. Bunu fark eden D.D. isimli eğitmen, genç kıza herkesin içerisinde şişe fırlatarak hakaret etmeye başladı. Durumu gören karate eğitmeni İ.A., öfkesine hakim olamayan D.D.’yi uyararak sakin olmasını istedi. Daha sonra müsabakaya çıkan genç kız moral bozukluğu ile müsabakada elenirken, takım şampiyonluğu kazandı. Kafile müsabaka sonrası Denizli’ye dönerken, eğitmen D.D. 5 Eylül günü sporculardan salona gelmelerini istedi. İddiaya göre antrenman yapılan salonda D.D., genç sporcuya takım arkadaşlarının yanında hakaret ettikten sonra peş peşe yumruk attı. Yere düşen genç kız ayağa kalktıktan sonra tekrar D.D.’den yumruk yedi. Yaşanan olay sonrası eve giden genç kızın halini gören ailesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giderek karate eğitmeni D.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile, daha sonra hastaneye giderek darp raporu da aldı. Milli sporcunun takım arkadaşlarının da ifadesini alan polis, olayla ilgili olarak ‘kasten adam yaralama’ suçundan inceleme başlattı.

Genç kızın babası Resul T. ve annesi Seher K., “14 yaşındaki bir kız çocuğuna bir karate hocası nasıl olur da duvara sıkıştırıp yumruk atar anlamak mümkün değil” diyerek tepkilerini dile getirdi. Milli şampiyon sporcunun gözündeki morluklar ise çekilen fotoğraflara yansıdı.

Başka iddialar da ortaya atıldı

Yaşanan olayın yanı sıra D.D. hakkında başka iddialar da ortaya atıldı. Antrenman esnasında D.D.’nin başka sporculara da hakaret ettiği, bazı sporcuların sopa ile bacaklarına vurduğu, hatta bazen de sporcuların ayaklarının altına sopa ile vurduğu ve çocuk sporcuların ailelerine de hakaretler ettiği öne sürüldü.