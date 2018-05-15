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15 Mayıs 2018 15:17

Minibüsçüler Kültür Merkezi ve Nikah Sarayını gezdi

Denizli’de hizmet veren minibüsçü esnafı, Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımında sona yaklaşılan Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı’nı gezdi.

Minibüsçüler Kültür Merkezi ve Nikah Sarayını gezdi

15 Mayıs 2018 15:17


Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kültür Merkezi ve Nikah Sarayını, Akkonak-Yeşilköy ve Yenişehir Minibüs duraklarındaki minibüsçü esnafı, gezdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, minibüsçü esnafına projenin tüm detaylarını tek tek anlattı. Yapılan proje için de minibüsçü esnafı Başkan Subaşıoğlu’na teşekkür etti.


Ziyarette yapımı devam eden inşaatları anlatan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 50 mahallemizde hem sosyal hem de yapısal projelerimiz var. Bilindiği üzere Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayımızda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hatta sonuna da adım adım yaklaşıyoruz. Burası vizyon projelerimizden birisi. Hatırlanacağı üzere 2017’nin ‘En İyi Hizmet Yapıları’ kategorisinde ’Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı’ ödülüne layık görülerek Türkiye 1. si seçilmişti. Bu vizyon projemizde, Akkonak-Yeşilköy ve Yenişehir Minibüs duraklarındaki minibüsçü esnafımızla incelemelerde bulunduk. Kendilerine tüm detaylarıyla projemizi anlattık” dedi.




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