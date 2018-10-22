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Minikler kum havuzunda arkeolojik kazı yapmayı öğrenecek

Denizli’de bir ilkokulun öğrencileri tarihi Hierapolis Antik kentinde oluşturulan özel kum havuzunda arkeolojik kaza yapmayı öğrenecek.

Denizli'de bir ilkokulun öğrencileri tarihi Hierapolis Antik kentinde oluşturulan özel kum havuzunda arkeolojik kaza yapmayı öğrenecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirmesi ve İtalya-Lecce'de yerleşik Salento Üniversitesi'nden Ord. Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığındaki Hierapolis İtalyan Kazı Heyeti faaliyetleri çerçevesinde, Denizli Arkeoloji Müzesi Müdürü Hasan Hüseyin Baysal ile işbirliği yapılarak çocukların hedeflendiği yeni bir eğitim program başlatıldı. Proje kapsamında Pamukkale Mahallesi Şehit Mustafa Uygun İlkokulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri Hierapolis ören yerini ve müzesini ziyaret edecekler. Ziyarette ayrıca çocuklar onlar için özel hazırlanan kum havuzu içinde arkeolojik kazı yapmayı öğrenecek, bir restorasyon çalışmasına katılacak ve arkeolojik kazı sonuçlarının sergilendiği bir müze sergisine giden adımları ve süreci öğrenecekler. Tüm etkinlik, çocuklara gösterilecek olan ‘gerçek' kazı ve süregiden restorasyon çalışmaları kontekstinde gerçekleşecektir. Bu proje sayesinde Pamukkaleli çocuklar, yaşadıkları bölgenin aynı zamanda insanlık mirası olan olağandışı kültür mirası hakkında daha fazla bilgi sahibi olması hedefleniyor.

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