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Miniklerin çantasI Merkezefendi'den

Merkezefendi Belediyesi tarafından, ‘Okula Hoş Geldin’ projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, ‘Okula Hoş Geldin' projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayan öğrencilere okul çantası hediye edildi.


İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte 1. sınıfın sıralarına oturan minikler eğitim öğretim hayatına başladı. Merkezefendi Belediyesi, eğitime verdiği destekleri de sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede ‘Okula Hoş Geldin' projesi kapsamında okula yeni başlayan öğrencilerin okul çantalarını hazırlayan Merkezefendi Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da öğrencilere okul çantası hediye etti. Çantaları, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde öğrencilerle bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, takdim etti. Başkan Subaşıoğlu, öğrencilerin ilk kez okula başlama heyecanına ortak oldu, onlarla sohbet etti. Başkan Subaşıoğlu, kurulduğu ilk günden beri belediye olarak eğitime büyük bir destek verdiklerini belerterek, “Eğitimin her kademesinde çalışmalarda bulunuyoruz. Eğitim bizim için öncelikli konulardan biridir. Merkezefendi İlçesi, okuyan, öğrenen ve uygulayan bir ilçedir. Eğitime olan desteklerimiz her zaman büyük bir özveriyle devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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