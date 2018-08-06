Miryokefalon Savaşı’nın nerede yapıldığıyla ilgili ezber bozan iddia

Dr. Yusuf Kılıç, 17 Eylül 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı’nın, Denizli’nin Çivril ilçesinde yapıldığını kaydederek, “Tarihi kaynaklarda geçen arkeolojik buluntuların ve coğrafi betimlemelerin gözden geçirilmesiyle savaşın Çivril ilçesi sınırları içerisinde meydana geldiği artık kesinlik kazanmıştır” dedi.

Çivril Belediyesi Kültür hizmetleri kapsamında Miryokefalon Savaşı İzinde Kültür Gezisi gerçekleştirildi. Programa PAÜ yaz okulu öğrencileri katıldı. Çivril Belediyesi tarafından organize edilen kültür gezisinde öğrenciler Anadolu’da Türk hakimiyetinin kabul edildiği Miryokefalon Savaşının kazanıldığı Çivril ilçesi topraklarında yer alan Düzbel civarı ve Küfü Çayı’nın bulunduğu mevkide incelemelerde bulundu. Denizli’den erken saatlerde yola koyulan öğrencilerin ilk durağı medeniyetlere beşiklik eden Tunç dönemine kadar 5 bin yıllık bir tarihe ışık tutan Beyce Sultan Höyüğü oldu. Ardından çay molası veren öğrenciler Anadolu’nun tapusunun alındığı Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı alan olarak kabul edilen Düzbel civarı ve Küfü Çayı’na doğru hareket etti. Gezi ekibinde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kılıç, alanda öğrencilere savaşla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kılıç, 17 Eylül 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı’nın Anadolu Türk tarihinin ikinci büyük savaşı olduğunu belirtti. Kılıç, “Bu savaşın nerede meydana geldiği, kuvvetlerin nerede çarpıştığı, hangi yolları takip ederek savaş alanlarına geldikleri konusu bugün farklı farklı bölgelerden çıkan iddialı seslerle devam etmektedir. Ancak bu iddiaya sahip kişilerin ortaya koymuş oldukları kaynakların ve tarihi kaynaklarda geçen arkeolojik buluntuların ve coğrafi betimlemelerin gözden geçirilmesi suretiyle bu savaşın Çivril ilçesi sınırları içerisinde meydana geldiği artık kesinlik kazanmıştır” dedi.

“Niketas’ın kaynaklarında da savaşın Çivril sınırları içinde yapıldığı belirtilmiştir”

Niketas’ın kaynaklarında da savaşın Çivril sınırları içinde olduğunun altını çizen Kılıç açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Niketas’ın kaynaklarında adı geçen geçidin güneyden kuzeye doğru uzanması, geçidin uzunluğu, kıvrımlar çizmesi, zikzaklı menderes çizmesi, yedi yarığın bulunması yada bu geçide gelmeden önce geçen Homa adı bundan önceki Dinar Hiroya adı ondan önceki Colessae, Laodikya en son Alaşehir üzerinden geçmiş bütün bu coğrafi isimler eski antik kentlerin adları ve buradaki coğrafi betimlemeler savaşın bu alanda olduğuna kadar bize kuvvetli deliller sunmaktadır. Başkaları bu noktada ne tür iddialarda bulunurlarsa bulunsunlar sadece bunların yaptığı coğrafi bir kopyalamadır.”

Geziye katılan öğrenciler Anadolu’da Türk hakimiyetinin kabul edildiği Miryokefalon Savaşının kazanıldığı yerleri daha yakından görme imkanı sağlayan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven’e teşekkürlerini sunarak, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kültür Gezisi doğa harikası olan Gümüşsu Şelalesi’nde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.