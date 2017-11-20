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20 Kasım 2017 10:33

Mısır paketleme makinesine kollarını kaptıran kadın öldü

Denizli’nin Çameli ilçesinde, mısır paketleme makinesine mısır attığı sırada iki kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti.

Mısır paketleme makinesine kollarını kaptıran kadın öldü

20 Kasım 2017 10:33


Çameli’nin Emecik Mahallesi’nde, ailesi ile birlikte mısır tarlasında çalışan Hacer Yaygın (27), mısır paketleme makinesine mısır saplarını attığı sırada, kollarını makineye kaptırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaygın’ı, kopan kollarıyla birlikte Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kolları koparak ağır yaralanan 27 yaşındaki kadın, ilk müdahalenin ardından kollarıyla birlikte Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Bir aydır tedavisi devam eden Hacer Yaygın’ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi. 17 Kasım’da ameliyat olan Hacer Yaygın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




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