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Motor ve şasi numaraları değiştiren şüpheli yakalandı

Denizli’de eski model araçların şasi numaralarını değiştirip trafiğe çıkarmak isteyen ve kaporta tamircisi olduğu belirtilen 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Denizli'de eski model araçların şasi numaralarını değiştirip trafiğe çıkarmak isteyen ve kaporta tamircisi olduğu belirtilen 1 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, kentte araçların motor ve şasi numaralarının change diye adlandırılan değiştirme yöntemi ile trafiğe çıkarılmaya çalışılması ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler bir işyerinden 2 adet kuş grubu olarak nitelendirilen eski model araçların motor ve şasi numaralarını S.Y., isimli kaporta tamirciliği yapan bir şahsı belirledi. S.Y., isimli şüpheli suç aleti olan araçların motor ve şase numaralarını değiştirdiği numaratörlerle birlikte yakalandı.


Yakalanan araçlar gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için yedi emin otoparkına çekilirken, şüpheli şahsın ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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