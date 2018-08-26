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26 Ağustos 2018 18:56

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Denizli’de kontrolden çıkarak asfalt yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü kazayı kask sayesinde hafif yaralı olarak atlattı.

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

26 Ağustos 2018 18:56


Kaza, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aşağıseyit Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı’ndan dönen İsmail Atman’ın (48) kullandığı 07 SEK 63 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda savruldu ve yan yattı. Yan yatan motosiklet, sürücüsüyle birlikte metrelerce asfaltta sürünerek durabildi. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atman, tedavi edilmek üzere ambulansla Çal Devlet Hastanesine götürüldü.




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