Müdür yardımcısından 8. sınıf öğrencisine dayak iddiası

Denizli'de 8. sınıf öğrencisinin okulun müdür yardımcısı tarafından boynuna kemer dolanarak darp edildiği iddia edildi. Çocuğun ailesi darp raporu alarak öğretmenden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören K.K, iddiaya göre geçtiğimiz salı günü teneffüste arkadaşı S.K. ile koridorda kağıttan yaptıkları top ve kemerlerle oynarken nöbetçi öğretmen tarafından uyarılarak okul müdür yardımcısı Ali Y.'nin odasına götürüldü. Burada yine iddiaya göre, müdür yardımcısı Ali Y. çocuklardan K.K.'nin boynuna oynadıklarını bel kemerini dolayıp ardından duvara başına vurarak darp etti.

Olay, çocukların öğle saatlerinde okul çıkışında evlerine gidip durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Aileler soluğu okulda alarak okul yönetimi ile konuşmak istedi. Ancak iddiaya göre okul yöneticileri ailenin şikayetini dikkate almayarak okuldan kovdu.

Bunun üzerine K.K.'nın annesi Hamiyet K., oğluyla birlikte İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek ifade verip öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Anne Hamiyet K. oğluna darp raporu da aldı. Alınan raporda küçük çocuğun boyun ve ensesinde kemer sıkmasından kaynaklandığı öne sürülen tahriş ve çiziklere rastlandı.

"Kemeri boynuma dolayıp kafamı duvara vurdu"

Müdür yardımcısı Ali Y.'nin boynuna kemer dolayıp kafasını duvarı vurduğunu iddia eden K.K. ise olayı şu şekilde anlattı:

"Okul koridorunda kemer ve kağıtla oynarken, nöbetçi hoca gelip kemer ve kağıdı alarak müdür yardımcısının yanına indirdi. Sonrasında arkadaşımla beni müdür yardımcısı çağırdı. Odasına girdikten sonra ayağa kalkıp, ‘Bunlar ne?' dedi. Sonra bana, ‘Kapıyı kapat' dedi. Kapıyı kapattıktan sonra kağıtla iki kere hızlıca ensemize vurdu. Sonra kemeri boynuma dolayıp kafamı duvara vurdu, saçımı çekti. Sonra da kemeri hızlıca çekip omzuma attı. ‘Çıkın gidin odamdan, gözükmeyin' dedi. Biz ‘Kameralardan da bakabilirsiniz' dedik ama hoca dinlemedi, vurmaya devam etti."

"Korktuğumuz için bir şey diyemedik"

Olayın tanıklarından olan S.K. isimli öğrenci ise, "Arkadaşımla kemer ve kağıtla oynarken, elimizden kağıt ve kemeri aldı, Ali hocaya götürdü. Ali hoca da bizi çağırıp, odada azarladı. Kağıtla iki kez boynuna vurdu, onun boynunu kemerle sıktı, duvara vurdu. Tutup yukarı vurdu, korktuğumuz için bir şey diyemedik" diye konuştu.

"Hoca ile görüşmeye gittiğimizde bize, ‘Eşek laftan anlamıyorsa kötekten anlar' dedi"

Anne Hamiyet K. olayın sonuna kadar takipçileri olacağını ve hukuk savaşı vereceklerini aktardı. Hamiyet K. "Öğretmenin kendisiyle görüşmek istedim, oğlumla beraber odasına çağırdı bizi. Böyle bir şeyi neden yaptığını sorduğumda, çok asabi bir şekilde bağırmaya başladı. Oğlum, ‘Hocam kameralardan bakabilirsiniz, ben kimseye vurmadım' dediği halde, çocuğuma bağırdı, ‘Kapat çeneni' diye. Böyle bir şey yapmaya hakkının olup olmadığını sorduğumda da, ‘Eşek laftan anlamıyorsa kötekten anlar' dedi. Odasından çıkarken kendisinden şikayetçi olacağımı söyledim. Çocuğumu alıp Çocuk Şube Müdürlüğüne gittim, kendisinden şikayetçi oldum. Çocuğumla ilgili darp raporunu da aldım. Bunun peşini bırakmayacağım. Darp raporunda, çocuğumun boynunda ve ense kısmında kemerden dolayı oluşan izler var" dedi.

Okul yönetimi okul müdürünün şehir dışında olduğunu olayla ilgili açıklama yapma yetkilerinin olmadığını belirtti.

Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün ise olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve Denizli Valiliğinin talimatıyla başlatılan idari soruşturmanın da devam ettiğini belirtti.

Ali Y. isimli öğretmenin okul gezisi için şehir dışında olduğu kaydedildi.