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Müteahhit cinayetinde flaş gelişme

Denizli’de bir inşaat firmasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Denizli'de bir inşaat firmasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'nde 9 Kasım tarihinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri sahibi müteahhitlik yapan Mehmet Y., olay yerinde hayatını kaybetti, sekreteri olduğu iddia Revzan A. yaralandı. Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen H.K. (65), K.K. (30), M.D.(23), K.A.(32), G.D.(30) ile V.B.(32) gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ulaştıkları detayların ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.K., K.K. , M.D., K.A., G.D. planlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi, V.B. ise serbest bırakıldı.


Cinayetin, taraflar arısında mülk satışından kaynaklanan anlaşmazlık sonucu işlendiği iddia edildi.


Olayla ilgi yürütülen soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

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