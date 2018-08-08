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08 Ağustos 2018 10:21

Nilgün Ök’ten Çardak ziyareti

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Nilgün Ök’ten Çardak ziyareti

08 Ağustos 2018 10:21


27. Dönem AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ilçeye yaptığı ziyarette Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk’ten ilçede yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Öztürk, Ök’e 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı Çardak halkının direnişinin ve o gece Söke ile Denizli Komando Tugayı’ndan gelen ve Çardak Havaalanı’ndan kargo uçaklarıyla Ankara’ya gönderilmesi planlanan 550 komandonun havaalanına giremeden engellenmesinin anlatıldığı “Darbeye Karşı;Çardak Barikatı” kitabını ve kısa film CD’sini hediye etti.




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