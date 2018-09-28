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OFF-ROAD araçları Denizli'yi turladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen OFF-ROAD Türkiye Şampiyonası 5.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen OFF-ROAD Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışı araçları, Denizli'de tur attı. Bayramyeri'nde başlayan kortej sürüşü Saruhan Mahallesi'ne kazandırılan OFF-ROAD Pisti'nde son buldu.


Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da OFF-ROAD yarışlarına ev sahipliği yapacak. 29-30 Eylül tarihlerinde Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi'ne kazandırılan OFF-ROAD Pisti'nde yapılacak yarışlar Denizlililere heyecanlı anlar yaşatacak. OFF-ROAD Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışı araçları Bayramyeri Meydanından başlayarak şehir turu yaptı. OFF-ROAD araçlarına Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu start verdi. Başkan Subaşıoğlu Denizlileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan OFF-ROAD yarışlarına da davet etti.

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