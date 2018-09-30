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Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağının sonuçları belli oldu

Denizli’de 30 yarışçının katılımı ile yapılan Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın sonuçları belli oldu.

Denizli'de 30 yarışçının katılımı ile yapılan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın sonuçları belli oldu. Yarışın genel klasmanında Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi pisti birinci tamamladı.


Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı, Saruhan Mahallesi'ndeki Off-Road Pisti'nde yapıldı. S1-2-3-4 kategorisinde yapılan yarışlarda, S1 kategorisinde İlayda Hancı-Batuhan Korkut, S2 kategorisinde Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3 kategorisinde Salih Çarpışantürk-Hilal Köksal, S4 kategorisinde Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilileri birinci tamamladı. Yarışın genel klasmanda da yine Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi birinci oldu.

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