Öğrencilere diş macunu ve diş fırçası

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda, İncilipınar İlköğretim Okulu ve Osman Aydınlı İlkokulu’nda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti. İncilipınar İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinlikte çocuklara diş fırçalamanın önemine değinen Gürlesin, “Sağlığımız için dış fırçalamak önemli bizde belediye olarak ağız ve diş sağlığı haftasında bu bilincin oluşması ve sizlerin daha fazla dişlerinizi fırçalamanız için sizlere diş fırçası seti dağıtıyoruz. Sağlığınız için dişlerimizin çürümemesi gerekir. Sağlığımız için dişlerimizi fırçalıyoruz. Bizler dişlerinizin o parıltılarını görmek istiyoruz. Sizleri seviyoruz, sizlerin sağlığını önemsiyoruz bundan dolayı belediye olarak sizlere diş fırçalarımızı dağıtacağız” dedi. Başkan Gürlesin, çocuklara günde en az 2 kez diş fırçalamaları gerektiğini hatırlattı ve düzenli olarak diş fırçalama sözünü aldı. Başkan Gürlesin, Osman Aydınlı İlkokulu’nda da öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti.