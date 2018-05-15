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15 Mayıs 2018 13:13

Öğrencilere Pamukkale Üniversitesi tanıtıldı

Denizli Çivril’de bulunan liselerin son sınıf öğrencilerine yönelik Pamukkale Üniversitesi’nde tanıtım gezisi düzenlendi.

Öğrencilere Pamukkale Üniversitesi tanıtıldı

15 Mayıs 2018 13:13


12 gün boyunca devam eden etkinliklerde öğrenciler, üniversitedeki eğitim ve araştırma faaliyetleri başta olmak üzere pek çok konu hakkında bilgilendirildi. Çivril Keriman Kamer Ticaret Meslek Lisesi, Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi, Kılıçarslan Anadolu Lisesi, Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi, Irgıllı Çok Programlı Lisesi, Kadir Kameroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beycesultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan son sınıf öğrencileri, üniversite tanıtım faaliyetleri kapsamındaÇivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu yerleşkesini ziyaret ettiler.


12 gün boyunca devam eden tanıtım günlerinde, üniversite hazırlık aşamasındaki öğrencilere tercihlerinde yardımcı olabilmek ve Pamukkale Üniversitesi ile PAÜ Atasay Kamer Meslek Yüksekokulunu daha iyi tanımalarını sağlamak amaçlanırken, öğrencilere Çivril Atasay Kamer MYO Yerleşkesi gezdirilerek, sunulan imkânlar hakkında bilgi verildi.



Üniversite adaylarına yurt ve burs imkanları da anlatıldı


Konferans salonunda yapılan sunumlarda, Pamukkale Üniversitesinin genel tanıtımı yapılırken mevcut fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokullarının bölümleri ve taban puanları hakkında bilgiler verildi. Kampüs içindeki birimleri gezen öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi ile PAÜ Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda verilen eğitim, sunulan imkanlar, mezunların iş olanakları, Dikey Geçiş Sınavı, sosyal ve kültürel faaliyetler, yurt-burs olanakları ve branşlarıyla ilgili konularda bilgiler edindi.




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