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Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriliyor

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine Trafik eğitimi verildi.

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine Trafik eğitimi verildi.


Çivril Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kırmızı Düdük' projesinin devamı olarak Çivril Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kıralan Bölge Trafik Amirliği ekipleri Gürpınar Mahallesindeki okullarda eğitim verdi.


Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği program kapsamında, Kıralan Bölge Trafik İstasyon Amirliği Ekipleri tarafından “Hatalı Sürücüye Kırmızı düdük” projesi çerçevesinde Çivril'de öğrencilere trafik eğitimi verilmeye başlandı. Eğitim programında ilk olarak Gürpınar Mahallesindeki Anaokulu ve İlkokullarda bulunan 282 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. Trafik polislerinin verdiği eğitim sonunda öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.


Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine yönelik eğitimlerin önümüzdeki günlerde Kıralan, Hadim, Konak ve Denizler Mahallelerinde “Hatalı Sürücüye Kırmızı düdük” eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtilirken trafik eğitiminin anaokulu ve ilkokul seviyesinde verilmesi halinde gelecek nesillerin trafik kuralları konusunda bilinçli bireyler ortaya çıkmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

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