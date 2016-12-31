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31 Aralık 2016 11:56

Öğrencilerin üşümesine dayanamadı durağa soba kurdu

Öğrencilerin üşümesine dayanamadı durağa soba kurdu

31 Aralık 2016 11:56

Denizli’de Çivril İlçesi muhtarı, ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören taşımalı öğrencilerin servis beklediği durağa soba kurdu.
Çivril İlçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tokça mahallesinden her gün Çivril’e gelen öğrencilerin beklediği otobüs durağında sabahın erken saatlerinde servis bekleyen öğrencilerin üşüdüğünü gören muhtar Emin Öztürk otobüs durağını naylon ve brandalar ile kapatarak içine soba kurdu. Her gün sabah namazından sonra durağa giderek sobayı yakan muhtar Öztürk öğrenciler gelinceye kadar durakta bekleyerek sobanın yanık kalmasını sağlıyor.
Öğrenciler servise bindikten sonra evine giden muhtar Emin Öztürk “mahallemiz rakım olarak Çivril’den yüksek ve iklim olarak daha sert. Sabahları çocuklarımız durakta beklerken çok üşüyorlardı. Bende onlar okuldayken durağın etrafını kapattım sonrada içine soba kurdum. Her gün sabah onlar gelmeden gelip sobayı yakıyorum. İçerisi çok sıcak olmasa da en azında sabahın ayazını kesiyor ve daha sıcak bir ortamda bekliyorlar” dedi.



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