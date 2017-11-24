Öğretmenler günü Denizli’de törenle kutlandı

Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Denizli Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile kutlandı. Törene Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Pamukkale İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, BARO Başkanı Müjdat İlhan ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi. Öğretmenler günü etkinlikleri, gün boyu etkinliklerle devam etti.