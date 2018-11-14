Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere kuaförden hediye

Denizli Öğretmenevi'nde hizmet veren bir kuaför esnafı, Öğretmenler Günü'ne özel tüm öğretmenlere 15 gün boyunca yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı.

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde bulunan öğretmeninde hizmet veren kuaför Ünübol, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlere 15 Kasım -30 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Öğretmenlerin bir ülkenin yapı taşları olduğunu aktaran Ünübol, “Çocuklarımız, gençlerimiz dolayısıyla geleceğimiz onlara emanettir. Bizde Denizli Öğretmen Evi'nin kuaförü olarak öğretmenlerimize, Öğretmenler Günü dolayısıyla 15 günlük yüzde 50 indirim hediyesi vermek istedik. 15 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında tüm öğretmenlerimiz bu indirimden yararlanabilir” dedi.

Ünübol, kuaför salonlarından sadece öğretmenlerin değil tüm kadınların yararlanabileceğini ifade ederek, öğrenciler için uyguladıkları yüzde 20 indirimin de devam ettiğini aktardı.