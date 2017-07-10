Oğulları uyuşturucu bağımlısı anne babanın tedavi feryadı

K., tiner kullandığı sırada gözlerini kaybetti. Yaklaşık iki haftadır gözleri görmeyen E. K., tek isteğinin uzun süre tedavi görüp çocuğuyla beraber olmak olduğunu söyledi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde anne ve babasıyla yaşayan 35 yaşındaki E. K., çok erken yaşlarda tanıştığı uyuşturucu belasından kurtulmak istiyor. Evli ve iki çocuk babası olan E. K., çok erken yaşlarda uyuşturucu ile tanıştı. 30 yaşlara kadar uyuşturucunun her türlüsnü kullandı. Son zamanlarda tiner kullandığını belirten E. K., Ramazan bayramının ilk günü tiner kullandığı sırada, tiner buharının gözlerine bulaşması nedeniyle göremiyor. Hastanede bir gün tedavi altına alınan E. K.’nın gözlerinde ödem oluştuğu belirtildi. İstanbul ve Antalya’daki bazı özel hastanelerde kısa süreli tedavi gören E. K., uzun bir tedavi sonrası uyuşturucudan kurtularak, ailesine dönmek istiyor. Gözlerini kaybetmesi nedeniyle E. K., günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Annesi onun günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Çok erken yaşlarda uyuşturucu kullanmaya başladım"

Çok erken yaşlarda uyuşturucu ile tanıştığını belirten E. K., bugüne kadar bir faydasını görmediğini belirtti. E. K., “İlk okulda 8-9 yaşında sigaraya başladım. Madde ile tanıkşıklığım 12-14 yaşlarında oldu. 14 yaşından 30’lu yaşlara kadar uyuşturucu maddelerinin her birini kullandım. Birinden kurtulmak için başka birini kullandım. En bir merakla, eroin maddesine bulaştım. Esnaftım bakkalım vardı, her şeyi bitirdim, bakkalı batırdım. Arabamız vardı, onu sattık. Ailem beni İstanbul’a tedaviye götürdü, ben geri geldim. Orada çip taktılar, geri geldikten sonra ben kullanmaya devam ettim. Bir süre sonra ailem beni tekrar hastaneye yatırıp, durumu izah etti. Biraz daha kaldım ama hastane özeldi. Günlük 500 liraydı, zaten bende de çip takılıydı, yatmamın bir anlamı olmadığını düşündüm” dedi.

Annesinin parmağındaki yüzüğü çıkarıp uyuşturucu almam için kendisine verdiğinde bırakmaya karar verdiğini belirten E. K., gençlerin uyuşturucudan uzak durmalarını söyledi. Bu zamana kadar hiçbir faydasını görmediğini belirten E. K., uyuşturucunun insanı hayattan ve arkadaşlarından kopardığını dile getirdi.

“Tiner kullanırken gözlerimi kaybettim”

Uyuşturucu yüzünde aile düzenlerinin yok olduğunu belirten E. K., çocuğunun bu halini görmemesi için ondan uzak durduğunu söyledi. E. K., “Ben evliyim çocuğum şuan yanımda değil. Annesinin yanında, onlara bir şey diyemiyorum. Çünkü 5 senedir evliyim, madde kullanıyorum. Aile düzenim olmadı. Şuan tek istediğim, kurtulmak istiyorum, uzun bir tedavi istiyorum. Kurtulmak işitiyorum çünkü maddeden gözlerimi de kaybettim. Şuan sağıma bakıyorum simsiyah, soluma bakıyorum simsiyah, hiçbir şey göremiyorum. Gözlerimde ödem oluşmuş. Tiner kullanırken şişeyi bastırdım gözlerimi yaktı. 10 gündür hiçbir şey görmüyorum. Ama içmeye de devam ediyorum. Çünkü içmedim mi her yeri yıkıp kırasım geliyor” diye konuştu.

“Gözlerimin önünde ölüyor ben bir şey yapamıyorum”

Anlatırken göz yaşlarını tutamayan baba Hüseyin K., oğlunun tedavi edilmesini istiyor. Kendi imkanlarıyla denediklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydeden baba Hüseyin K., BİMER ve Cumhurbaşkanlığı sitesine yazı yazdığını söyledi. Oğlunun kendisi de kurtulmak istediğini belirten Hüseyin K., “Oğlum için uzun bir tedavi istiyorum. Hastaneye götürüyorlar serum takıp geri gönderiliyor. Oğlum benim gözlerimin önünde ölüyor. Oğlumun önüne geçemiyorum. Yerine göre, evimdeki, çamaşır makinesini, buzdolabını, televizyonun götürüp sattı. Ben çocuğumun kurtulmasını istiyorum. Acilen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi madde bağımlıları bölümüne yatırılmasını istiyorum. Ben bir baba olarak kıvranıyorum ama elimde bir çarem kalmadı. Gidecek, başvuracak bir yerim kalmadı, etrafımda dostum da kalmadı. Oğlum bu vaziyette, çalışma düzenim bozuldu, ailem düzenimiz bozuldu” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu yüzünden hayatı karardı”

Oğullarının kurtulmasını istediğini dile getiren anne Gülhanım K., uyuşturucuya önlem alınmasını istedi. Gülhanım K., “Çok zorluk çekiyorum, yerine göre kriz geliyor. Beni vuruyor, yığıyor. Evde tuvalete gidemiyor, yemek yiyemiyor. Onun psikolojisi bozuldu. Benim, eşimin psikolojileri bozuldu. Evimin huzuru bozuldu, yani bizim evimizde huzur diye bir şey kalmadı. İki çocuğu vardı, gelinim vardı. Bunun yüzünden gitti. Sadece uzun bir tedavi ile oğlumun bu illetten kurtulmasını istiyorum. Oğlum çırpınıyor anne beni kurtarın ama biz kurtaramadık. Oğlum kurtulsun ailesine sahip çıksın istiyorum. Hayatı karardı, ailesini kaybetti. Allah herkesin evladına yardım etsin” şeklinde konuştu.