Okul çatısı düşen yıldırım ile alev aldı

Olayın akşam saatlerinde olması ve öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas Yahşiler İlköğretim Okulunda meydana geldi. İlçede iftar saatlerinde başlayan sağanak yağışta okulun çatısına yıldırım düştü. Büyük bir gürültü ile düşen yıldırımın ardından okul çatısı alev aldı. Okulun çatısından yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlıca yangına müdahale etti. 4 itfaiye aracı ve 12 personel yangını 30 dakikalık bir mücadelenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası okulun çatısında ciddi anlamda maddi hasar oluşurken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.