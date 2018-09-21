Okul önünde motosiklete zulananan esrarı, narkotik köpeği buldu

Denizli'de polis tarafından kentte bulunan bazı ortaokul ve liselerin çevresinde narkotik uygulaması yapıldı. Yapılan operasyonlarda durdurulan bir motosikletin koltuğuyla deposu arasına zulalanmış esrar narkotik köpeği tarafından bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim yaptı. Ekipler eş zamanlı olarak Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Ortaokulu, Hulusi Kulaklı Ortaokulu ve Rasim Özkardesler ilkokulu çevrelerinde denetimlerini gerçekleştirdi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı denetimlerde, okulların çevresindeki şüpheli kişilerle şüphelenilen araçlar uyuşturucu yönünden didik didik arandı. Denetimler sırasında, uyuşturucu madde taşıyan bazı şahıslar özel eğitimli köpekler yardımıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri denetim yaptıkları bir okulun önünde durdurdukları şüpheli bir şahsın üst aramasını yaptıktan sonra hareketlerinden şüphelenmesi üzerine kullandığı motosiklette arama yaptı. Aramada narkotik köpeği yardımıyla koltuk ve yakıt deposu arasına zulalanmış esrar maddesi ele geçirdi. Şahıs ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin kent genelindeki tüm okullarda yıl boyunca yapılacağını bildirdi.