Okul polisinden örnek davranış

Hakkari'de görev yapan Denizlili okul polisi Ramazan Kılıç'ın Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne ilettiği oyun topu ihtiyacını belediye geri çevirmeyerek kentteki okullarda kullanmak üzere 70 top gönderdi.

Okul polisi Ramazan Kılıç, ildeki bazı okullarda öğrencilerin beden eğitiminde oynayacak topu olmamasına tepkisiz kalmayarak örnek oldu. Geçen yıl Hakkari'ye tayini çıkan, spor severlerin de Denizli'den yakından tanıdığı polis memuru Ramazan Kılıç, Hakkari'de ki okullarda görevi esnasında çocukların beden eğitimi dersinde top oynamadığını gördü. Bunun üzerine Denizlispor'dan 57 Gençlik Taraftar Grubu'nun Başkanı ve aynı zamanda Denizli Merkezefendi İlçesi Kaymakamı Dr. Adem Uslu'nun şoförü olan Murat Akar'ı telefonla arayarak yardım istedi. Akar ise durumu Merkezefendi Belediyesi'ne iletti. Bunun üzerine Merkezefendi Belediyesi, Hakkari'ye 70 adet top gönderdi. Okullarda ellerine ulaşan toplar sonucu öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Kılıç, görev esnasında öğrencilerin beden eğitimi derslerinde top oynamadığını gördüğünü söyledi. Kılıç, “Hakkari'de bazı okullarda öğrenciler beden eğitimi derslerinde oynayacak topları yoktu. Ben de Denizlispor'dan tanıdığım Murat Akar'ı aradım. Kendisi de durumu Merkezefendi Belediyesi'ne ileterek, 5-10 top talebinde bulunduk. Bugün itibariyle 25'i futbol, 25'i basketbol ve 20'si voleybol topu olmak üzere 70 adet top geldi. Şimdiden ihtiyacı olan iki okula bu toplardan dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu ve bu konuya aracılık yapan Murat Akar kardeşime çok teşekkür ederiz” dedi.