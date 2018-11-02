Denizli'de daha önceden kalp rahatsızlığı bulunan ve epilepsi nöbeti sırasında beyin kanaması geçirerek yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç adamın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.

Geçtiğimiz 28 Ekim'de epilepsi nöbeti geçirerek fenalaşan 48 yaşındaki Uğur Büyükçakır, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servise getirildi. Yapılan tahlil ve tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta nöroloji yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur Büyükçakır'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda 48 yaşındaki Büyükçakır'ın organları bağışlandı. Bunun üzerine İzmir'den gelen ekipler yaptıkları ameliyatlarla aynı anda 2 böbreği ve karaciğeri aldı. Alınan organlardan böbrekler İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karaciğer de yine İzmir Kent Hastanesine gönderildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk Uğur Büyükçakır'ın ailesine baş sağlığı dileyerek, organ bekleyen hastalar adına minnettarlığını dile getirdi. Öztürk "Her zaman söylediğimiz gibi organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılabilmektedir. Ülkemizde de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu düşünürsek, Büyükçakır ailesi en acı günlerinde organ bağışında bulunarak organ bekleyen hastalara umut oldular. Ben kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kez daha herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.