Organları ile başka hastalara umut oldu

Yıldırım’ın alınan iki böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara gönderildi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 19 Ağustos’ta Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Nursel Yıldırım’ın (49), iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırım’ın organları, yapılan görüşmeler sonunda ailesi tarafından bağışlandı. Servergazi Devlet Hastanesi’ne İzmir’den gelen ekipler aynı anda karaciğer ve böbreği aldı. Alınan organlardan karaciğer İzmir Kent Hastanesi’ne, böbrekler İzmir Ege Üniversitesi ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yıldırım’ın ailesine başsağlığı dileyen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Türkiye’de binlerce hastanın organ bağışı beklediğini belirterek, “En acı günlerinde organ bağışında bulunarak organ bekleyen ailelere umut olan Yıldırım ailesine çok teşekkür ediyorum. Sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen binlerce hasta var. Organ bağışı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla mümkün. Bu nedenle herkesi, öncelikle bu konuda duyarlı olmaya ve organ bekleyen hastalara umut olmak için organ bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.