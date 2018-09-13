Orman Bölge Müdürlüğü'nden Zeytin Yaylası açıklaması

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Yaylası bölgesinde aynı dereyi besleyen birçok kaynak suyu olduğu belirtildi. Çalışmalar neticesinde yörede hiçbir su kaynağının kurutulmayacağının veya yok olmayacağının ifade edildiği açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin aksine suyun kesinlikle tamamının değil 4 litrelik suyun sadece 1 litresinin alınacağını, kalan 3 litrenin ise kaynağında bırakılarak yöredeki diğer su kaynakları ile birlikte yaban hayatı biyolojik çeşitlilik ve dere vejetasyonunun devamını sağlanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada suyun kullanılacağı yerler hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

“Alınan su ile öncelikle 1. derecede orman yangını riski taşıyan ve en çok yangın çıkan şehir merkezine yakın ormanlarda çıkacak yangınlara ilk müdahaleyi gerçekleştiren yangın helikopteri ve diğer yangın arozözlerinin su ikmalini sağlamak için inşa edilecek yangın havuzunun su ihtiyacı karşılanacaktır. Bunun yanında alınacak su Zeytin Yaylasını Çamlık Şehir Ormanına bağlayan yol güzergâhından getirilecek olup, yol güzergâhında içinde 1'inci, 2'inci 3'üncü çeşmelerinde bulunduğu bütün kurumuş çeşmelere su verilerek sportif yürüyüş yapan vatandaşların ve bu bölgedeki yaban hayatına da hizmet verilmiş olacaktır. Getirilen suyun bir kısmı ile de kendilerine her şeyimizi borçlu olduğumuz tüm Şehitlerimizin adını yaşatmak hayır ve dua ile anılmasını sağlamak için Çamlık Şehir Ormanında Çamlık Şehitler Çeşmesi adıyla bir çeşme yapılarak Denizli halkının kullanımına sunulacaktır.”

Su ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan tahsis ve uygun görüşlerin alındığının aktarıldığı açıklamada, “Çalışma alanının Sit alanıyla ilgisi de yoktur. Olayın tamamı bundan ibaret iken kendilerini çevreci olarak tanımlayan bazı maksatlı çevreler tarafından sosyal medya ve haber siteleri üzerinden kamuoyu yanlış yönlendirilmekte gerçeği yansıtmayan kasıtlı bilgiler paylaşılmaktadır” denildi.