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07 Haziran 2018 17:28

Ornaz Vadisi açılıyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi 9 Haziran Cumartesi günü açılacak.

Ornaz Vadisi açılıyor

07 Haziran 2018 17:28


Merkezefendi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ornaz Vadisi hizmete açılıyor. Ornaz Vadisi’nde giriş meydanı, oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş ve gezinti yolları, bisiklet ve koşu yolları, fitness alanları, ATV parkuru, otopark alanları, dere kıyısında bulunan kıyı yolu, kıyı terasları gibi mekânlar yer alıyor. Ornaz Vadisi, doğal yapısı ve bitki çeşitliliği ile çeşitli aktivitelerin merkezi olurken, dinlenmeye ve spor yapmaya doyulamayacak bir doğa parkı haline geliyor. Cumartesi günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla açılışı yapılacak Ornaz Vadisi’nde binlerce Denizlili iftar sofrasına konuk olacak. 19.00’da mehteran gösterileri ile başlayacak olan açılışta Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu Şefi Ali Osman Alaca, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Ahmet Aybar, Hafız Osman Bostancı Ve Denizli Türk Tasavvuf Musiki Korosu sahne alacak. Merkezefendi’nin incisi Ornaz Vadisi’nin açılışında ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ile Denizlililer unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşayacak.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşları Ornaz Vadisi’nin açılışına davet etti. Başkan Subaşıoğlu, “Yılbaşında 2018’in Merkezefendi’de açılışlar yılı olacağının müjdesini vermiştik. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız vizyon projelerimizde artık açılışlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Bugün en heyecanlı olduğumuz anlardan birini yaşamak için geri sayıma başladık. Merkezefendimizin incisi Ornaz Vadisi’nin açılışını Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’nin teşrifleriyle ve hemşerilerimizin katılımlarıyla büyük bir coşku içerisinde Cumartesi günü 19.00’ da yapacağız. Ornaz Vadisi, ekolojik doğa parklarının en güzel örneği olacak. Tüm hemşerilerimi açılışımıza bekliyoruz” dedi.




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