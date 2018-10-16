Ornaz Vadisi'ni ilk sezonda on binlerce kişi ziyaret etti

Merkezefendi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan ve baştan aşağı düzenlenerek ilçeye kazandırılan Ornaz Vadisi, kısa sürede on binlerce kişiyi misafir etti. Doğanın en güzel renklerini taşıyan Ornaz Vadisi, giriş meydanı oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları, bisiklet ve koşu yolu, fitness alanları ATV parkuru, otopark alanları, dere kıyısında bulunan kıyı yolu, kıyı terasları gibi mekânlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yaz boyunca Ornaz Vadisi'ne yoğun ilgi gösteren Denizlililere teşekkür etti. Başkan Subaşıoğlu, “2018 yılının yaz başlangıcında açılışını gerçekleştirdiğimiz Ornaz Vadisi'ne açılışımızdan bugüne birçok hemşerimizi misafir etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere Ornaz Vadisi, ekolojik doğa parkların en güzel örneklerinden birisidir. Hemşerilerimiz yaz boyunca burada güzel vakit geçirerek, piknik yaptı, günün yorgunluğunu ve stresini attı. Vatandaşlarımız yaz sıcaklarında Ornaz Vadisi'nin serinliğinde dinlenme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gösteren hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.