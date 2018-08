Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’de deplasmanda oynayacağı Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanlar ile devam etti. Hatayspor maçında sakatlığı nedeniyle Ziya takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yeni transfer Nijeryalı 27 yaşındaki santrfor Gbolahan Salami resmi sözleşme imzalanmadığı için antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Mbamba da çalışmalara katılmadı.

Antrenman öncesi Altınordu karşılaşması ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özköylü, Hatayspor maçına değinerek, rehavete yer olmadığını vurguladı. Özköylü, “Altınordu maçında çok daha farklı olacağını ümit ediyorum. En azından herkes gördü ki rehavete hiçbir zaman yer yok. Bu ligde her takım çok ciddi, her takım çok iyi, her takım mücadele ediyor. Eğer sen iyi olursan kazanabilirsin ama sen kendin gibi oynamazsan sahada gerçek anlamda o performansı vermezsen sıkıntılar yaşabilirsin, bunu görmüş olduk. Yine de 1 puan ile bu maçı tamamladık. 1 puanın da ileride bize faydası olacağını düşünüyorum. Tabi ki 3 puan olması çok daha önemliydi ama inşallah Altınordu maçında bunun telafisini yapıp oradan 3 puan ile ayrılmaya çalışacağız” diye konuştu.

“3 puan ile ayrılabileceğimizi ümit ediyorum”

Altınordu maçında sahaya 3 puan hedefi ile çıkacaklarını altını çizen Özköylü, Adana Demirspor maçındaki konsantrasyonun ortaya koyulması halinde karşılaşmayı kazanacaklarını belirtti. Özköylü açıklamalarına şöyle devam etti:

“Hep mücadele ederek hiçbir zaman oyundan kopmayacak bir takım olacaktır Altınordu. Zor bir müsabaka olacak. Biz Adana Demirspor maçındaki konsantrasyonumuzu, isteğimizi, mücadelemizi, oyun anlayışımızı orada ortaya koyduğumuz taktirde inşallah 3 puan ile ayrılabileceğimizi ümit ediyorum, beklentim o yönde. Ama dediğim gibi bunu sahada göstermek lazım. Oyun disiplini, mücadele, sahada üretkenlik yani oyunun tamamında futbolun gerekleri neyse bu doğruları yaparsanız kazanma şansınız var. Yapamadığınız zaman üzülebilirsiniz.”

“Ziya’nın problemi çok ciddi değil ama olabilecek bir boyuttaydı”

Altınordu maçı kadrosu hakkında da açıklamalarda bulunan Özköylü, yeni transfer Salami’nin geldiğini ancak sözleşmesi imzalanmadığı için kadroda olmadığını söyledi. Özköylü, Ziya ve Mehmet Taş’ın durumu ile ilgili de bilgiler vererek, “Salami geldi burada ama sözleşmesi ile alakalı olarak başkanın da gelmesi ile başkan çünkü kulübün işi için İstanbul’da ve sözleşme imzalanması için onun imzası gerekiyor onu bekliyoruz. Ama zaten onun ile anlaşıldı bir protokolümüz var. Onun doğrultusunda gerekli görüşmeler tamamlandığı zaman inşallah o da antrenmana çıkacaktır. Ama tabi bu anlamda sorun çıkabilir mi, ne olur? Onu bilemem yarın netleşecek. Ziya’nın, Hatayspor maçından önce bir problemi olmuştu. Çok ciddi bir problem değil ama ciddi olabilecek bir boyuttaydı. O yüzden riske atmak istemedik. Onu Altınordu maçında kadroya almadık. Bu haftaki antrenman performansı ve testleri sonucunda doktordan gelecek rapor doğrultusunda perşembe gününe kadar takımdan ayrı çalışacak, sonra takıma katma ihtimalimiz olacak. Mehmet Taş biliyorsunuz takıma en son katılan oyuncu. Hazırlık kampı geçirmediği için bir nevi şu anda hazırlık kampının bir benzerini geçiriyor. Doğal olarak hazır değil. Bu yüzden takımın içine girmesi çok kolay değil. Ama biz özel antrenmanlarla onun açığını kapatmaya çalışıyoruz. Onun dışında diğer oyuncularımızın genel durumları iyi” dedi.