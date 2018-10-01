Osman Özköylü: “Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmemiz gerekiyor”

Büyük başarıya gitmek için merdivenleri teker teker çıkmak, kaza yapmamak gerekiyor” dedi.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Antrenman Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan yeşil-siyahlılar 5'e 2 ile devam etti. Antrenman daha sonra yarı sahada top kapma ve taktik idman çalışması ile sona erdi.

Alperen Bardakçı: “Yakaladığımız 4'te 4'lük seriyi devam ettirmek istiyoruz”

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alperen Bardakçı, takımın yakaladığı 4'te 4'lük seriyi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçıyla sürdürmek istediklerini belirterek, “Bu iyi gidiş olduğu için çok mutluyuz. Takım olarak zaten çok iyi çalışıyoruz, idmanlarda olsun maç öncesi konuşmalarımızda olsun. Bunu inanarak yapıyoruz, zaten bu da sahaya yansıyor. Çok mutluyuz 4'te 4 kupa ile beraber. Gayet neşemiz yerinde, inşallah önümüzdeki Ümraniyespor maçını da kazanıp böyle bir seriyle devam etmek istiyoruz” dedi.

Ziya Alkurt: “Gelen galibiyetler bizim özgüvenimizi arttırıyor”

Gelen galibiyetlerin takımın özgüvenini artırdığını ve sahada daha rahat olmalarını sağladığını ifade eden Ziya Alkurt ise, “Yavaş yavaş daha çok birbirimize alışıyoruz, bazı şeyler daha yeni yeni oturuyor. Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz, bu gelen galibiyetler bizim özgüvenimizi arttırıyor, sahanın içinde daha rahat olmamızı sağlıyor. İnşallah devamı gelir. Bu hafta zaten deplasmana gidiyoruz, tabii ki gönül yenmek ister ama ilk önce kontrollü, ondan sonra zaten biz de çok kontrollü olduğumuz zaman daha etkili oluyoruz. Ben oradan puan ve puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum, oradan aksi bir şey beklemiyorum” diye konuştu.

Osman Özköylü: “Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz”

Hafta sonu deplasmanda oynanacak Ümraniyespor ve bir sonraki hafta oynanacak Afjet Afyorspor maçları hakkında konuşan Teknik Direktör Mustafa Özköylü, kazanma alışkanlıklarını devam ettirmek istediklerini belirterek, “İki tane iyi takımla oynayacağız. Bu ligin iyi mücadele eden, sahada ne yaptığını bilerek oynayan takımlarıyla oynayacağız. O açıdan bizim de oynadığımız oyunun, yaptığımız işin üzerine biraz daha katmamız gerekiyor, mücadele gücümüzü biraz daha artırmamız gerekiyor, oyunsal anlamda doğrularımızı daha da fazlalaştırmamız gerekiyor. Bunları yaparsak inşallah ben yine iyi sonuçların olacağına inanıyorum. Tabi ki futbol bu, iyi oynarsın kazanırsın, kaybedersin. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bizim artık kazanma alışkanlığını devam ettirmemiz gerekiyor, iyi oynama alışkanlığını devam ettirmemiz gerekiyor. Büyük başarıya gitmek için, merdivenleri teker teker çıkmak gerekiyor, kaza yapmamak gerekiyor. İnşallah bu maçları da Allah'ın izniyle kaza yamadan geçersek o zaman bizim adımıza önümüzdeki süreç çok daha güzel olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.