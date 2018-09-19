Osman Özköylü: "Takımı toparlamaya dönük çalışmalar yapıyoruz"

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Eskişehirspor maçında sakatlanan Burak Çalık antrenmanı yarıda bırakırken, sakatlığı bulunan Mbamba da takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi Osmanlıspor karşılaşması ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Özköylü, cuma günü oynanacak maçla ilgili çok fazla antrenman fırsatları olmadığını belirterek, tamamen toparlanmaya, yenilenmeye ve takımı tekrar önümüzdeki maça konsantre etmeye dönük çalışmalar yapacaklarını söyledi. Takımın bugün yola çıkacağını aktaran Özköylü, “En azından 2 gün önce gidip orada hem Ankara'nın havasına alışmak hem de dinlenmek için zamanımız var. İyi bir şekilde Osmanlıspor maçında sahada olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Sakatlığı bulunan Kibong ile ilgili de konuşan teknik adam, “Kibong'a bugün test yapılıyor, artık bundan sonra teknik ekibin eline geçecek. Sağlık problemlerinin bittiğini düşünüyoruz. Bundan sonra onu takım içerisinde yavaş yavaş katmaya çalışacağız. Kolay değil zor bir sakatlıktan çıktı, iki aydır önemli bir problem yaşadı. Kısa vadede hazırlanması, toparlanması hiç kolay değil. Yeniden, sıfırdan bir hazırlık dönemi geçiriyormuş gibi çalışıyor” diye konuştu.

25 Eylül Salı günü Vitraspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı hakkında konuşan Özköylü, bu maçın az maç oynayan, az şans bulan oyuncuları için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.