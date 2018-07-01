Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 12:45

Otilia, festivale geldiği Buldan’ı salladı

Ünlü Romen popçu Otilia Bruma, 18.

Otilia, festivale geldiği Buldan’ı salladı

01 Temmuz 2018 12:45

Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivalinde sahne aldı. Sanatçı söylediği şarkılar ve dans gösterisi ile festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.


Bu yıl 18. düzenlenen festivalin 2. gününde sahneye çıkan Otilia Bruma, yaklaşık 10 bin kişiye şarkılarını söyledi. Ekibi ile birlikte sergilediği danslar ve söylediği şarkılar ile seyirciyi coşturan Otilia, bazı parçalarını Türkçe söyledi. Buldan’a daha önce Yenicekent-Tripolis Sofralık Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali nedeniyle gelen Otilia, sahnede Buldan’ı çok sevdiğini bu nedenle bir kez daha severek geldiğini, bundan sonra da gelmek istediğini söyledi.


Otilia’dan önce sahne alan Grup Abdal ise seslendirdiği bir birinden güzel Türküler ile katılımcıları mest etti.


Konser sonunda Otilia’ya ve Grup Abdal üyelerine Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, belediyenin El Sanatları ve Kültür Merkezinde el tezgahlarında dokunan ipekli şal hediye ederek, ünlü sanatçı ile birlikte Türk bayrağı açtılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç