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21 Mayıs 2018 17:10

Otizm orkestrasından oluşan müzik gurubu şarkılarıyla büyüledi

Türkiye’nin ilk otizm orkestrasından oluşan Er-Bakır Müzik Grubu Yüksek Mukavemet, ilk konserinde şarkılarını otizmli çocuklar için söyledi.

Otizm orkestrasından oluşan müzik gurubu şarkılarıyla büyüledi

21 Mayıs 2018 17:10


Denizli Otizm Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Er-Bakır Müzik Grubu Yüksek Mukavemet konserinde otizmli çocuklar da sahne aldı. Er-Bakır Müzik Grubu Yüksek Mukavemet, ilk konserini Denizli Barosu hizmet binasında verdi. Türkiye’nin ilk otizmorkestrasını kuran Mustafa Akyüzlüer tarafından çalıştırılan grup, FatmaAkyüzlüer’in şefliğinde sahne aldı. Er-Bakır, Sosyal Sorumluluk ve Aktivite Kulübü (SAK) tarafından organize edilen konserdeki birbirinden güzel şarkılar izleyicileri coşturdu. Akyüzlüer’in İstanbul’dan ve Denizli’den otizmli öğrencileri de muhteşem performanslarıyla geceye eşlik ettiler.


Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, dernek olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumla bütünleşmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.




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