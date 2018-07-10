Otizmli çocuklar akranlarından hayatı öğreniyor

Denizli’de otizmli çocukların hayatlarını normal bir şekilde devam ettirmeleri ve toplumla bütünleşmeleri için çalışmalar sürdürülüyor. Denizli Otizm Derneği’nin (DOD) 3 yıldır düzenlediği ’Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü’ etkinliği, bu yıl da otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumla tam olarak bütünleşmesi için devam ediyor. Farklı yaş guruplarındaki otizmli çocuklar etkinlikle, hem eğleniyor hem öğreniyor. 2 Temmuz’da başlayıp 17 Ağustos’a kadar devam edecek olan yaz kulübünde otizmli çocuklar hafta içi her gün dernek binasına gelerek, dernek yöneticilerinin, alanında uzman gönüllü öğretmenlerin ve spor hocalarının öncülüğünde normal gelişim gösteren akranlarından hayata dair bilgiler ediniyor. 3-4, 6-10 ve 16-18 olmak üzere üç guruba ayrılan 24 çocuk, arkadaşlarıyla, oyun oynamayı, selam vermeyi, sıra beklemeyi, odalarını toplamayı ve bazıları da anlatılan hikayelerin etkisiyle konuşmayı öğreniyor. Bununla birlikte etkinliğe katılan ve normal gelişim gösteren öğrenciler de, birlikte yaşamayı, paylaşmayı, arkadaşlık ilişkilerini ve günlük hayatta fayda sağlayabilecek bilgiler ediniyor.

"Otizmli çocuklarımızın yanına normal gelişim gösteren akranlarını getiriyoruz"

DOD Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik, çocuklara akademik becerilerden çok günlük yaşam ve sosyal yaşam becerileri üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Burada çocuklarımız saat 13.00 ile 17.00 arası eğitim alıyorlar. Biz burada akademik becerilerden çok günlük yaşam becerileri ve sosyal yaşam becerileri üzerine yoğunlaşıyoruz; sıra bekleme, sıra alma, mutfak becerileri, eşyalarını toplama, birbirine selam verme, gülümseme, oyun becerileri gibi. Çocuklar zaten yıl boyu akademik becerilerle ilgili birçok çalışmalar yapıyorlar. Biz burada biraz daha rahat rahatlamalarını hem akranlarıyla güzel vakit geçirmelerini hem eğlenmelerini, bir yandan da öğrenmelerini istiyoruz. Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübümüzde tersine kaynaştırma yöntemini kullanıyoruz. Kaynaştırmada otizmli çocuklar normal gelişim gösteren akranlarıyla bir adada eğitim alırlar. Tersine kaynaştırma da ise biz otizmli çocuklarımızın yanına normal gelişim gösteren akranlarını getiriyoruz ve hep birlikte burada eğitim alıyorlar" dedi.

"Hepsine yönelik farklı etkinlikler yapıyoruz"

Otizmli çocuklara verilen eğitimde gönüllü öğretmenlerden yardım aldıklarını ve öğretmenlerin de etkinliklerin tamamlanmasında faydalı olduğunu aktaran Bilik, şunları söyledi:

"Her otizmli öğrencimizin yanında bir tane yardımcı öğretmen dediğimiz gölge öğretmenimiz var. Gün boyu gölge öğretmenler otizmli çocuklarla birlikte etkinliklerin tamamlanmasına yardımcı oluyorlar. Gölge öğretmenlerimizi de Denizli’deki kız meslek liselerinin özel eğitim bölümünden ya da çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmuş ya da son sınıfa geçmiş olanlardan seçiyoruz. Bu sene 2 yaş kulübümüzde 3 yaş grubumuz var bir 3-4 yaş grubu, bir 6-10 yaş grubu bir de 16-18 yaş grubu büyük yaş grubumuz var. Hepsine yönelik farklı etkinlikler yapıyoruz. Büyük yaş grubumuz daha çok günlük yaşam becerileri ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bir uygulama odamız var orada yatak toplama kıyafetlerini dürme, askıya asma, odaları toplama gibi."

"Öğrencilerimizin spor yapmaya ihtiyacı var"

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Emine Ertuğrul da, çocuklara spor alanında katkı sağlayabileceğini düşündüğü için yaz kulübüne geldiğini ve çocukların spor aktivitelerine ilgi gösterdiğini belirterek, "Okulumuzda engelli öğrencilerle otizmli ve diğer engel grubu öğrencilerle çalıştım. Çalışmaktan bununla gurur duydum ve mutlu oldum. Çocuklarla yaşamayı sevdiğim için kendi projemi de bu şekilde tamamladım. Gökkuşağının Nadir Renkleri isimli bir proje gerçekleştirdim. Bundan sonra bir öğretmenimin yönlendirmesiyle derneğimize geldim. Burada da gördüğümde, çalıştığımda memnun oldum mutlu oldum ve burada da çalışmaya karar verdim. Etkinlikleri görerek öğrencilerimizin spor yapmaya ihtiyacı olduğu için onların gereksinimi olduğu için böyle bir şeye burada onlara küçük de olsa gönüllü olarak katkı bulunmak istedim" şeklinde konuştu.

"Rahatsızlıklarının çözümü için güzel etkinlikler yapılıyor"

Oğlu Sarp Uluğ’un etkinlikte iyi vakit geçirdiğini ifade eden Adnan Kaygın ise, "Çocuklarımız evde boş kalmaktansa veya kontrolsüz bir şekilde zaman geçirmektense yaz okuluna gelerek burada hem rahatsızlıklarının çözümü şeklinde hem de boş zamanların değerlendirilmesi çektiğinde çok güzel etkinlikler yapılıyor" diye konuştu.