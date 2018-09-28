'Oto yedek parçası satıyoruz' diyerek vatandaşları 165 bin TL dolandırdılar

Denizli'de kurdukları sahte internet siteleri ile vatandaşları oto yedek parça satışı yaptıkları bahanesiyle yaklaşık 165 bin TL dolandıran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 kişiyi gözaltına alırken, 2 kişinin ise arandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada kurdukları sahte internet sitelerinde çeşitli markalara ait otomobillerin yedek parçalarını sattıklarını iddia eden dolandırıcıların vatandaşları bu sayede ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı. Alınan şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısların internet sitelerinden oto yedek parçası siparişi veren vatandaşlardan kaparo adı altında para aldıklarını ancak sonrasında siteleri kapattıklarını belirledi. Şüphelilerin vatandaşlardan paraları nakit olarak hesaplarına gönderttikleri ya da kredi kartları üzerinden aldıkları öğrenildi. Dolandırıcılık şüphelisi şahısların bu sayede yurt genelinde 3 ay içerisinde yaklaşık 165 bin TL para topladıkları belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri şahısların yakalanması için dün çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında olayla ilgisi olduğu belirlenen N.G, O.B, O.K.O, A.O, Z.O, U.B. ve O.S. gözaltına alındı. Şahıslardan O.S, Z.O. ve U.B. sorgularının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından nitelikli dolandırıcılık ve banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgisi olduğu belirlenen İ.K.D. ve A.D. isimli şahsıların ise arandığı bildirildi.